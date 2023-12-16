Украинский полковник: мы сидим там уже полгода, и вдруг верховный главнокомандующий просыпается и предлагает строить укрепления

Аналитик Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кивилюк в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что украинское руководство запоздало с приказом о масштабном строительстве укреплений.
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