«Но у России есть шанс выжить». Директор МВФ заявляет о катастрофе: мир тонет в долгах, невиданных со времен Второй мировой

Мировой государственный долг в ближайшее время может превысить 100% глобального ВВП и побить рекорд со времен Второй мировой войны.
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"Мировой государственный долг в ближайшее время может превысить 100% глобального ВВП..." Если есть должники, то есть и кредиторы, одно без другого не бывает. Можно поконкретней - кто сколько должен и кому?
Так это у них почти коммунизм. Деньги уже значения не имеют. Сколько надо, столько и напечатают или возьмут в долг, всё равно никто никогда не отдает. Так что сплошная халява.
Самым главным регулятором в мировой экономике может быть только большая, губо-закаточная машина.
Я думаю, что для выживания в России надо навести порядок введя законы о полной конфискации всего имущества, приобретение которого не подтверждеро доходами, о запрете въезда в страну трудовых мигрантов с семьями и без заключенного, ещё до въезда, трудового контракта, о введении плановой экономики и наконец, о наказании виновных за невыполнение взятых на себя обязательств и плановых заданий, но освоивших выделенный бюджет. Ничего нового, это просто забытое прошлое. Но для этого нужна политическая воля. Ждем-с...
Вот же дура... страшная...
Забери наХ, свою пристебайку, загибзадовну, НЕМЕДЛЕННО.
Это главная вражина на сегодняшний день для России.
США- ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНЫ ЬАНКРОТОМ И ИХ ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА ОБЯЗАНА БЫТЬ ПРИЗНАНОЙ НЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТОЙ ПО ВСЕМУ МИРУ- В ЭТОЙ СВЯЗИ МВФ- ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ!