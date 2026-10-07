Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Но у России есть шанс выжить». Директор МВФ заявляет о катастрофе: мир тонет в долгах, невиданных со времен Второй мировой

«Но у России есть шанс выжить». Директор МВФ заявляет о катастрофе: мир тонет в долгах, невиданных со времен Второй мировой

Мировой государственный долг в ближайшее время может превысить 100% глобального ВВП и побить рекорд со времен Второй мировой войны.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

"Мировой государственный долг в ближайшее время может превысить 100% глобального ВВП..." Если есть должники, то есть и кредиторы, одно без другого не бывает. Можно поконкретней - кто сколько должен и кому?

Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуковизменено

Я думаю, что для выживания в России надо навести порядок введя законы о полной конфискации всего имущества, приобретение которого не подтверждеро доходами, о запрете въезда в страну трудовых мигрантов с семьями и без заключенного, ещё до въезда, трудового контракта, о введении плановой экономики и наконец, о наказании виновных за невыполнение взятых на себя обязательств и плановых заданий, но освоивших выделенный бюджет. Ничего нового, это просто забытое прошлое. Но для этого нужна политическая воля. Ждем-с...

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

США- ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЪЯВЛЕНЫ ЬАНКРОТОМ И ИХ ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА ОБЯЗАНА БЫТЬ ПРИЗНАНОЙ НЕ МИРОВОЙ ВАЛЮТОЙ ПО ВСЕМУ МИРУ- В ЭТОЙ СВЯЗИ МВФ- ДОЛЖЕН ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ!