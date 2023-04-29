Великая Евразия

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Дайджест за неделю (22-28.04). Выпуск 1

Дайджест за неделю (22-28.04). Выпуск 1

Новый формат главных новостей недели! В последнее время стало появляться множество событий, которые буквально вопиют если не о подробном разборе (оставлю специалистам, надо же им как-то на хлеб насущный зарабатывать), то как минимум о комментариях.

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