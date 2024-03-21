Спасибо, следующий: 8 звёзд, кого больше не зовут сниматься – не интересны зрителю?

Они были звёздами — но когда-то давно, в прошлом, лет 10-20 назад. А потом постепенно погасли. Кто-то перестал сниматься, другие перешли с главных ролей на второй план, а третьи стали просто не интересны зрителю — и их перестали приглашать на съёмки.