Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Госдумы Константина Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге "русские — это оккупанты", прозвучавшем при сносе памятника русским воинам форта "Святого Духа" в Сочи, и об обещании восстановить монумент, которое так и не было выполнено.
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Кто требует и на каком основании? Роман Романов это этот? Директор Музея истории ГУЛАГа (2012—2025). Член Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, реализующей концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.Пусть лесом идёт.
Этого мало...
Да неужели у кого-то в голове проЯснило? Столько вреда, сколько этот пропахший пловом мандатник приносит, для Думы ещё поискать. А тут и его связи с коррупционером Копайгородским вскрылись, ну и на самого наверняка досье имеется. Русские у него оккупанты, нормально? Затулина лишить мандата надо, и с ТВ убрать. Ходит по политическим шоу, отсвечивает, надоело (((
ПОРА НАВЕСТИ ПОРЯДОК В РОССИИ... А то депутаты-русофобы-жулики теперь у власти...