Депутата Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге — "русские — это оккупанты"

Депутата Госдумы Константина Затулина требуют лишить мандата. Ему напомнили о лозунге "русские — это оккупанты", прозвучавшем при сносе памятника русским воинам форта "Святого Духа" в Сочи, и об обещании восстановить монумент, которое так и не было выполнено.