Минутка русской виноватости. На исходе минувшей недели исполнилось 82 года Львовской резне — еврейскому погрому, устроенному бандеровскими рагулями сразу после того, как части РККА покинули город, в котором местное население рагулей, в общем-то, не очень жаловало.
Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны
Комментарии
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Nata
Пока нет самой советской власти.
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14 час.
Миша Потапов
А вспомнил я о Львовской резне потому, что в тот же день, когда исполнилось 82 года с её начала... А надо такое сразу говорить и пусть каятся всю жизнь, а не молчать 100 лет, а потом когда на это всем по... вспоминать. Мы всем всё простили, а им этого мало. Мы своих карали за плен, а их отпускали "по-дружбе" , где она дружба??? Ни когда её не было и не будет.
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14 час.
Станислав Курганский
Израиль Ментально застолбил Израиль Украину, тогда когда начал строительство в Днепропетровске самую большую синагогу в Европе Минору. Хазарский Каганат 2.0. То, что творит Израиль на Ближнем Востоке и как он бесконечно плодит своих врагов говорит о том, что придётся бежать, всей страной, когда Ближний Восток объединиться и обрастёт современным оружием (что сейчас и происходит), а не газовыми болонами и трубами, которыми арабы отвечают на захваты евреями территорий и бомбёжки Сектора Газа, Сирии и т. д. Для этого и нужна была Украина с Крымом. Всё, что происходит на Украине - Израиль! Президент - Израиль, управление - Израиль, финансы - Израиль, пресса - Израиль, олигархи - Израиль и т. д. ЗАЧЕМ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ САМАЯ БОЛЬШАЯ СИНАГОГА В
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7 час.
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