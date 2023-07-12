Расисты с «комплексом бога» жаждут разрушения Этой Страны

Миша Потапов

А вспомнил я о Львовской резне потому, что в тот же день, когда исполнилось 82 года с её начала... А надо такое сразу говорить и пусть каятся всю жизнь, а не молчать 100 лет, а потом когда на это всем по... вспоминать. Мы всем всё простили, а им этого мало. Мы своих карали за плен, а их отпускали "по-дружбе" , где она дружба??? Ни когда её не было и не будет.