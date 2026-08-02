"Мы скоро вступаем в войну с Россией": Макрон подал ясный сигнал

Основатель "Пюи-дю-Фу" — второго по посещаемости тематического парка Франции после Диснейленда — высказывается о министерском постановлении, направленном против российской обозревательницы телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и издания JDNews.
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