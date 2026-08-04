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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Больше громких имен, чем в Нидерландах». Защитник «Крыльев» Ороз об уровне чемпионата России

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз считает, что уровень Альфа банк РПЛ позволяет ей входить в топ-6 в Европе.

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