Все ликвидированные в Дагестане террористы - выходцы из одного села

Шесть боевиков ликвидировали в Дагестане — четверо в Махачкале, двое — в Дербенте. По данным местных пабликов, все уничтоженные террористы — уроженцы села Сергокала.
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