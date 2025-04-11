Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Вадик, ты еще манифест Царя 1905 года Конституцией назови. Большевики выиграли выборы, за них проголосовал Народ, ест...Миф о бурлаках, м...
  • людмила
    Вот вам и святые люди. Должны понести еще большую ответственность.Ингушетия щемит т...
  • Александр
    Кто кулак,кто не кулак решали жители поселения.Они это  знали лучше любых комиссаров.Миф о бурлаках, м...

Почему Украина своих лядей выдрессировала, а мы не можем?

 На  днях в этих  ваших  интернетах появилось  небольшое  видео, выложенное журнальчегом   DOXA  (иноагенты и просто враги) на коем  украинская омбудсменша  предлагает  признать   заслуги укропских  блядей (это не  мат, а  вполне себе  точное слово) -  они,  дескать, популяризируют  информацию  о ВСУ,  помогают  фронту, перетягивают  европейских  мужчин  на сторону  Украины и  т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх