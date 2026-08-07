Рассел Кроу показал мощные бицепсы на селфи с рестлером и привёл в восторг поклонников

Звезда «Гладиатора» 62-летний Рассел Кроу опубликовал в личном блоге (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) снимок из тренажёрного зала, мгновенно всколыхнувший Сеть.
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