Судан: Два волонтера гуманитарной помощи и трое мирных жителей были убиты и несколько других получили ранения в результате удара беспилотника по району Бамна в округе Аль-Тина, штат Северный Дарфур, в вечерние часы 20 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым