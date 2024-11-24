Квантовая физика вдохновила на создание высокоэффективного теплового излучателя с селективной эмиссией фотонов

Исследователи из Университета Райса разработали тепловой излучатель, который может значительно повысить эффективность термофотоэлектрических (ТФЭ) систем, преобразующих тепло в электричество с помощью света.
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