ВСУ отступили под Купянском после ударов российских войск

Украинские войска под Купянском перегруппировались и отступили на вторую линию обороны, увеличив межпозиционное расстояние на некоторых участках до 3 км из-за интенсивных атак российских сил юго-западнее Лозовой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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