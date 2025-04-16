Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ отступили под Купянском после ударов российских войск

Украинские войска под Купянском перегруппировались и отступили на вторую линию обороны, увеличив межпозиционное расстояние на некоторых участках до 3 км из-за интенсивных атак российских сил юго-западнее Лозовой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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