Серьезный пожар произошел ночью на юге Карелии

Пожарные Пряжинского района боролись с возгоранием в поселке Кудама В среду в 23 часа 29 минут на пульт Единой службы спасения Пряжинского района поступило сообщение о том, что в поселке Кудама горит частная баня.
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