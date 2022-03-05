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Деандре Джордан стал игроком «Филадельфии»

«Филадельфия» официально объявила о подписании центрового Деандре Джордана (33 года, 211 см). Джордан был на днях отчислен «Лейкерс».

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