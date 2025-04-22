Вода в пластиковой бутылке опасна: ученые нашли лишний компонент, убивающий почки Ольга БезродняяНедавние исследования, проведенные китайскими учеными, показали опасность бутилированной воды, в которой нашли то, что убивает почки.
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