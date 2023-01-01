«2023-1 подводит итоги. Похож на 3-ю мировую», — астролог Тамара Глоба рассказала, чем закончится СВО

Новый год — это всегда предзнаменование чего-то нового и позитивного, однако, нынешнее положение страны на мировой арене спровоцировало переход россиян к 2023-му, так сказать, с тяжелыми мыслями, но верой в прекрасное и справедливое будущее.
Новый год — это всегда предзнаменование чего-то нового и позитивного, однако, нынешнее положение страны на мировой арене спровоцировало переход россиян к 2023-му, так сказать, с тяжелыми мыслями, но верой в прекрасное и справедливое будущее.
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