Popcaketv

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    кто это?Тэхен написал пуб...
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«2023-1 подводит итоги. Похож на 3-ю мировую», — астролог Тамара Глоба рассказала, чем закончится СВО

«2023-1 подводит итоги. Похож на 3-ю мировую», — астролог Тамара Глоба рассказала, чем закончится СВО

Новый год — это всегда предзнаменование чего-то нового и позитивного, однако, нынешнее положение страны на мировой арене спровоцировало переход россиян к 2023-му, так сказать, с тяжелыми мыслями, но верой в прекрасное и справедливое будущее.

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