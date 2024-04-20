Расположенные у дамбы дома в Кургане эвакуируют из-за угрозы подтопления

В Кургане эвакуируют жителей домов, которые располагаются возле дамбы. Причина в угрозе подтопления. В субботу, 20 апреля, в Кургане началась эвакуация жилых домов, расположенных у дамбы из-за угрозы подтопления.
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