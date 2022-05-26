США и Япония провели совместные учения с участием боевых самолётов

Аргументы и Факты

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и американские военнослужащие провели совместные учения с участием боевых самолётов над акваторией Японского моря, сообщает сайт Объединённого комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.