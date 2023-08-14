Кубок TANECO. «Ак Барс» и «Трактор» встретятся в финале, «Локомотив» и «Барыс» разыграют 3-е место

«Локомотив» сыграет с «Барысом» в матче за 3-е место, «Ак Барс» и «Трактор» встретятся в финале Кубок TANECO Матч за 3-е место «Локомотив» – «Барыс» – 13:00 Финал «Ак Барс» – «Трактор» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.