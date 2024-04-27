Зеленский: в ближайшее время Украине понадобится как минимум семь ЗРК Patriot

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины стране понадобится как минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Politico, отмечая, что месяц назад он говорил о пяти системах.
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