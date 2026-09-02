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На Дальний Восток стали приезжать учиться в пять раз больше абитуриентов

На Дальний Восток стали приезжать учиться в пять раз больше абитуриентов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Дальний Восток успешно снижает отток молодежи, которая уезжает учиться в другие регионы: доля таких абитуриентов уменьшилась почти вдвое.

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Новый комментарий от пользователя
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лина любимцева

Российские институты вообще стали  бесплатно обучать  ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦЕВ.... ГДЕ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ?!!  ВРАЧЕЙ-РОССИЯН УЖЕ НЕТ!!  В нашей поликлинике уже есть врач по вызову, не знающий русский язык!!!!!     БЕЗОБРАЗИЕ!!!👎👎👎👎👎👎👎