На Дальний Восток стали приезжать учиться в пять раз больше абитуриентов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Дальний Восток успешно снижает отток молодежи, которая уезжает учиться в другие регионы: доля таких абитуриентов уменьшилась почти вдвое.
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Российские институты вообще стали бесплатно обучать ТОЛЬКО ИНОСТРАНЦЕВ.... ГДЕ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ?!! ВРАЧЕЙ-РОССИЯН УЖЕ НЕТ!! В нашей поликлинике уже есть врач по вызову, не знающий русский язык!!!!! БЕЗОБРАЗИЕ!!!👎👎👎👎👎👎👎