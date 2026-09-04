Ивановский «Текстильщик» выходит на матч с «Торпедо»: составы команд

На матч 10-го тура Первой лиги в Иваново «Текстильщик» выйдет в составе с вратарём Фадеевым, а «Торпедо» — с Солдатенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- A Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым