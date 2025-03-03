ISW: Херсон и Запорожье станут ключевым вопросом мирных соглашений по Украине

лл лина любимцева Неужели мой любимый ХЕРСОН оставят жЫдо-бандэровским оккупантам?!!!... Херсон голосовал на референдуме ЗА присоединение к России. КАК после этого можно оставить Херсон поганому жЫдо-бандэрью!!.... ПРОКЛЯНУ!! Если это сделают!!! А мне еще нужен НИКОЛАЕВ, ОДЕССА И КИЕВ!! С Житомиром и Винницей!!

Eduard И Одесса и Киев,всё наше.Ядумаю большинство украинцев просто ждут когда свернут шею комику и его шайке! Их же запугивают!