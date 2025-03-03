На оккупированных ВСУ территориях еще проживают 2 млн человек Константин Ольшанский Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Американский Институт изучения войны (ISW) уже прогнозирует территориальный исход СВО.
ISW: Херсон и Запорожье станут ключевым вопросом мирных соглашений по Украине
Комментарии
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лл
лина любимцева
Неужели мой любимый ХЕРСОН оставят жЫдо-бандэровским оккупантам?!!!... Херсон голосовал на референдуме ЗА присоединение к России. КАК после этого можно оставить Херсон поганому жЫдо-бандэрью!!.... ПРОКЛЯНУ!! Если это сделают!!! А мне еще нужен НИКОЛАЕВ, ОДЕССА И КИЕВ!! С Житомиром и Винницей!!
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15 час.
Eduard
И Одесса и Киев,всё наше.Ядумаю большинство украинцев просто ждут когда свернут шею комику и его шайке! Их же запугивают!
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15 час.
Анастасия Гончарова
Полнейшее освобождение от свинобадеровского отребья всех территорий , русские города основанные еще Царской Россией Запорожье,Херсон,Николаев,Одесса,Сумы,Днепропетровск,Харьков, ..,а что перечислять то когда вся окраина это подарки России,это значит что нам нужна только полная победа над сатанинской гейропой !!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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14 час.
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