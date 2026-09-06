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EЦБ почти наверняка проведет второе повышение учетной ставки на следующей неделе

EЦБ почти наверняка проведет второе повышение учетной ставки на следующей неделе

Европейский центральный банк с высокой вероятностью повысит учетную ставку на четверть процентного пункта — до 2,5% — на предстоящей неделе.

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