Вышла анимационная мелодрама "Мир в моей голове" о переживаниях взрослой женщины

В прокат вышел южнокорейский анимационный фильм "Мир в моей голове" режиссера Ким Да Хи. Это своего рода взрослая версия "Головоломки", которая ярко иллюстрирует внутренний мир тридцатилетних женщин, живущих в больших городах, пишет "Коммерсантъ".
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