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Тренер Канчельскис рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» и «Краснодара»

По его мнению, «Краснодару» вряд ли удастся победить подопечных Сергея Семака. Бывший российский футболист, тренер Андрей Канчельскис рассказал, чего ждёт от матча лидеров Российской Премьер-лиги (РПЛ) — «Зенита» и «Краснодара».

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