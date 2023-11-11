Тренер Канчельскис рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» и «Краснодара»

По его мнению, «Краснодару» вряд ли удастся победить подопечных Сергея Семака. Бывший российский футболист, тренер Андрей Канчельскис рассказал, чего ждёт от матча лидеров Российской Премьер-лиги (РПЛ) — «Зенита» и «Краснодара».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии