Тренер Канчельскис рассказал, чего ждёт от матча «Зенита» и «Краснодара»

По его мнению, «Краснодару» вряд ли удастся победить подопечных Сергея Семака. Бывший российский футболист, тренер Андрей Канчельскис рассказал, чего ждёт от матча лидеров Российской Премьер-лиги (РПЛ) — «Зенита» и «Краснодара».