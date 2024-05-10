Роскачество: мошенники пишут пользователям в Telegram под видом техподдержки

В Telegram появился новый вид мошенничества. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве. По словам экспертов, аферисты притворяются представителям техподдержки и связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта.
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