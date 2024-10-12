GSR: Рынок упадет Если правительство США продаст конфискованный BTC у Silk Road

Аналитики GSR считают фактор потенциальной продажи Биткоинов, изъятых у Silk Road, самым непредсказуемым на ближайший отрезок времени, который и так будет очень непростым для крипторынка из-за обилия новостей.
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