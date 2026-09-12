Домашний телескоп для серьезной астрофотографии. Представлен Dwarflab Draco

Компактная модель массой 5,5 кг получила 90-мм диафрагму, 50-мегапиксельную камеру и систему автоматического сопровождения небесных объектов Компания Dwarflab представила Draco — переносной умный телескоп, рассчитанный прежде всего на астрофотографию объектов глубокого космоса.
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