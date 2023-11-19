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В РФ запатентовали многофункциональный самолет тактической авиации

В РФ запатентовали многофункциональный самолет тактической авиации

В РФ сообщили о патенте нового самолета для тактической авиации. Об этом пишет ТАСС. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») рассказала, что техника нужна для поиска и поражения воздушных, надводных и наземных целей.

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