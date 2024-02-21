Насколько серьезным был контроль за строительством БелАЭС, рассказала Ольга Луговская

Насколько серьезным был контроль за строительством Белорусской атомной электростанции, соблюдены ли там нормы Конвенции о ядерной безопасности, есть ли оценки международных структур, рассказала начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Ольга Луговская.