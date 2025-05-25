Самый патриотычный украинский канал «Труха» постит рекламу быдло-контента, где пьяные и обдолбаные рагули рыгают, блюют, нюхают недельные носки, дерутся, трахают на камеру резиновых кукол, падают мордами в грязь и так далее.
Хутор высокой культуры, релоканты и прочее мывсёврёти
Комментарии
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Павел Б
Супер!💯
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2 час.
св
спивак виктор
грузинам запретит покупать что либо более чем за 300 баксов и иметь что либо также более 300 !как они скоты к нам так и с ними говнюками,во вони будет!
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59 мин.
Михалыч
А какие были мелодичные украинские песни......
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20 мин.
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