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Татьяна Монтян: Канадцы уже готовы к войне — в тылу

Татьяна Монтян: Канадцы уже готовы к войне — в тылу

­Канада уже готова отправить своих военных, но не для участия в боевых действиях. Это следует понимать, что канадские военные не будут живым мясом в окопах и штурмовиками, но уже готовы обучать бойцов ВСУ в тылу.

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