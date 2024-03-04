Канада уже готова отправить своих военных, но не для участия в боевых действиях. Это следует понимать, что канадские военные не будут живым мясом в окопах и штурмовиками, но уже готовы обучать бойцов ВСУ в тылу.
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