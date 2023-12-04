Ученые нашли эффективный метод избавиться от привычки грызть ногти

Они придумали практику «замещения привычки».Группа нейропсихологов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф предложила простой способ избавиться от подобных нервных привычек, к примеру, таких, как грызть ногти.
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