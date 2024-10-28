Врач назвал оптимальную продолжительность сна

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, сколько часов в сутки необходимо спать, чтобы высыпаться.В беседе с «РИА Новости» в понедельник, 28 октября, специалист отметил, что взрослому человеку требуется от семи до девяти часов сна.