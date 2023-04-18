Кэм Томас и Харрисон Барнс – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 17 апреля

НБА представила подборку лучших моментов двух матчей плей-офф, которые состоялись 17 апреля. Топ-5 возглавили Кэм Томас («Бруклин») и Харрисон Барнс («Сакраменто»).
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