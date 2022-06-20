Киев планировал оборудовать базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке

Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Украинские власти планировали построить военную базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке, сообщил бывший замруководителя старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов.
Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Украинские власти планировали построить военную базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке, сообщил бывший замруководителя старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов.
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