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Киев планировал оборудовать базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке

Киев планировал оборудовать базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке

Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Украинские власти планировали построить военную базу НАТО на территории аэропорта в Северодонецке, сообщил бывший замруководителя старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов.

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