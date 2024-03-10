Тематический поезд Минобороны России «Сила в правде» продемонстрировал свою экспозицию во Владикавказе

Кроме того, на платформе расположились стойки с вооружением и средствами бронезащиты, зона для фотографирования, дискуссионная площадка с бойцами СВО «Разговоры о самом важном», а специалисты тыла организовали для гостей мероприятия полевую кухню.
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