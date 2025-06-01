ГУР утверждает о подрыве военного поезда под Мелитополем

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины после подтверждённой информации о терактах в Курской и Брянской областях отчитались о некой «диверсии» под Мелитополем на участке новой дороги из Ростова-на-Дону в Крым.
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