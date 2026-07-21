Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине

Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине, о которой ранее упомянул президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии