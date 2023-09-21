Новый инструмент дальней авиации: войска получили ракету Х-БД

С. Шойгу, Ким Чен Ын, С. Кобылаш и другие должностные лица у бомбардировщика Ту-160 с ракетами нового типа Несколько лет назад стало известно, что для российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев разрабатывается перспективная крылатая ракета большой дальности Х-БД.
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