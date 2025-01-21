Если президент США Дональд Трамп услышит Россию, то войдет в историю как миротворец. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА «Новости».
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