В Одессе взорвали автомобиль «всушника» (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе подорвали внедорожник BMW X5, принадлежащий «всушнику». Возбуждено дело о теракте. Очевидцы сообщили, что взрыв в Пересыпском районе Одессы произошёл в тот момент, когда украинский офицер завёл свой автомобиль и начал движение.
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