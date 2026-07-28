В Одессе взорвали автомобиль «всушника» (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе подорвали внедорожник BMW X5, принадлежащий «всушнику». Возбуждено дело о теракте. Очевидцы сообщили, что взрыв в Пересыпском районе Одессы произошёл в тот момент, когда украинский офицер завёл свой автомобиль и начал движение.