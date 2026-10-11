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Аргументы и Факты

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Власти Украины хотят ужесточить правила отсрочки для родных инвалидов

Власти Украины хотят ужесточить правила отсрочки для родных инвалидов

Власти Украины подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение правил отсрочки от мобилизации для родственников людей с инвалидностью, сообщил бывший уполномоченный по правам человека в стране Людмила Денисова.

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