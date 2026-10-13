Более тысячи сахалинцев познакомились с работой предприятий на профтурах Кадрового центра

Будущие электрики из Политехнического колледжа СахГУ побывали на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Студенты увидели турбины, познакомились с работой энергетиков и узнали, как устроиться на предприятие после учебы.
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