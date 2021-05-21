Мировое обозрение

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В Румынию для участия в учениях прибыли шесть военных конвоев НАТО

В Румынию для участия в учениях прибыли шесть военных конвоев НАТО

Фото со страницы Минобороны Румынии в Facebook Шесть военных конвоев НАТО, которые примут участие в учениях Noble Jump 2021 Румынии, отправились в пятницу из Бухареста к Национальному объединенному центру подготовки "Джетика" в населенном пункте Чинку (уезд Брашов), передает ТАСС По данным Минобороны Румынии, конвои с 250 военными и 125 единицами боевой техники, входящими в турецкий контингент Объединенных сил быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Tast Force - VJTF), прибыли в Румынию через пограничный пункт в Джурджу в четверг и находились в Бухаресте 20-21 мая.

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