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«Не брать еду даже у украинцев»: Наставление инструктора из США вскрыло реальное отношение к ВСУ (ВИДЕО)

«Не брать еду даже у украинцев»: Наставление инструктора из США вскрыло реальное отношение к ВСУ (ВИДЕО)

Инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев и всегда носить оружие со снятым предохранителем, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Игорь Мартыненко.

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