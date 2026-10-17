Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, в ходе активных боевых действий подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области.